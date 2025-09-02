CRIME

Estudante de medicina veterinária é presa suspeita de gerenciar finanças do PCC

Jovem de 25 anos teria relacionamento com líder da facção criminosa no Paraná, aponta investigação

Yan Inácio

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 20:07

Beatriz Leão Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma jovem de 25 anos foi presa na última sexta-feira (29), no Rio de Janeiro, por suspeita de gerenciar as finanças do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Paraná. Segundo a Polícia Civil, Beatriz Leão Montibeller Borges tem um relacionamento com um dos líderes da facção criminosa no estado paranaense.

Estudante de medicina veterinária, a jovem é investigada pelos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Ela estava foragida desde março e seria responsável pela parte financeira da organização criminosa, decidindo o que poderia ou não ser comprado pelo grupo.

Segundo a investigação, a jovem vivia uma vida luxuosa com viagens, faculdade e festas “bancadas” pelo líder da organização criminosa do Paraná. Nas redes sociais, Beatriz Leão publicava vídeos da rotina na academia, além de dancinhas virais e fotos de viagens.

Ela estava foragida desde março, quando fugiu de uma operação policial contra um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas em Curitiba e região metropolitana. Na ocasião, oito pessoas foram presas. Cinco suspeitos, incluindo Beatriz, conseguiram fugir.