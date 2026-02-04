BH

Mulher é suspeita de armar emboscada e matar ex-namorado a tiros

Crime ocorreu quando vítima desceu para entregar material escolar

Carol Neves

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 13:00

Polícia Militar de Minas Gerais Crédito: Divulgação

Um homem de 36 anos foi morto a tiros na noite de terça-feira (3), na Vila São João Batista, em Belo Horizonte (MG). A principal suspeita do crime é a ex-namorada dele, uma mulher de 27 anos. A vítima foi encontrada caída na via pública e já sem vida quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local. As informações são do portal G1.

Segundo a Polícia Militar, a atual companheira do homem relatou que, em dezembro de 2025, procurou a polícia após receber ameaças atribuídas à ex do namorado. Na ocasião, conforme o relato, o próprio homem também teria registrado ocorrência afirmando temer que a ex-companheira estivesse planejando sua morte e ameaçando familiares.

Na noite do crime, a suspeita teria solicitado um carro por aplicativo para retirar materiais escolares comprados pelo homem para filhos de um relacionamento anterior. Ainda conforme a atual namorada, o filho da suspeita enviou uma mensagem avisando que uma motocicleta vermelha já aguardava no local. Quando a vítima desceu para entregar os objetos, foram ouvidos os disparos.

A companheira apresentou à polícia um print da mensagem recebida pelo celular do homem. Durante o registro da ocorrência, a mãe da vítima também encaminhou mensagens que, segundo a família, indicariam um planejamento para o assassinato, supostamente vinculadas a um perfil utilizado pela ex.

O pai da suspeita compareceu à delegacia e entregou conversas obtidas pelo Instagram. Ele afirmou aos policiais que não pretendia proteger a filha caso tivesse cometido algum crime e se dispôs a indicar onde ela poderia ser localizada.

Em depoimento, a mulher negou qualquer participação no homicídio. Ela afirmou ter tido um filho com a vítima em janeiro e disse que está em licença-maternidade, além de ter passado por internação hospitalar recentemente. Também negou ter feito ameaças e declarou que o perfil utilizado para envio das mensagens não lhe pertence.

Testemunha relata execução

Um entregador de 39 anos que aguardava a entrega do material escolar contou à polícia que viu uma pessoa se aproximar da vítima e efetuar os disparos. Ele afirmou ter se escondido atrás de um carro e relatou que o atirador fugiu em um veículo de cor prata.

A perícia realizou os levantamentos no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Os celulares do homem morto, da atual namorada, da ex-companheira e do filho da suspeita foram recolhidos para análise.

As duas mulheres foram chamadas para prestar esclarecimentos na delegacia. Até a última atualização do caso, ninguém havia sido preso.