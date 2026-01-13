Jovem é assassinada e namorado baleado após briga de trânsito

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 20:40
A vendedora Jaqueline Limeira da Silva, de 19 anos, foi morta na noite da ultima segunda-feira (12), após ser baleada numa discussão de transito enquanto estava com seu namorado na cidade de São Josdé dos Campos, no interior de São Paulo (SP).
O crime aconteceu por volta das 22h, na Rua Doutor Gaspar Resende. Jaqueline estava na garupa de uma motocicleta, quando o casal se envolveu em um desentendimento com o motorista de um carro. Durante a briga, o condutor do veículo sacou uma arma e disparou contra os dois. Jaqueline morreu no local, enquanto seu companheiro foi baleado no abdômen e encaminhado ao Hospital Municipal, onde passou por cirurgia.
Em entrevista à Rede Vanguarda, Paulo Limeira da Silva, tio da jovem, descreveu a sobrinha como uma pessoa "dócil e dedicada". "Era uma pessoa muito boa, uma criança. Ela veio morar aqui em busca de uma vida nova". Segundo ele, a notícia do crime foi um choque para toda a família, que ainda tenta processar a perda.
O suspeito do crime, João Victor Cintra de Jesus, de 26 anos, fugiu logo após os disparos, mas foi localizado pela Polícia Militar e preso em flagrante. Na delegacia, ele teria confessado a autoria dos tiros após a discussão. O caso foi registrado como homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Jaqueline será sepultada nesta quarta-feira (14), na cidade de São Paulo.