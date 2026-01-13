BRASIL

Jovem é assassinada e namorado baleado após briga de trânsito

O motorista do outro veículo sacou uma arma e disparou contra o casal

Nauan Sacramento

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 20:40

Jaqueline Limeira da Silva, morta após briga de transito Crédito: Reprodução

A vendedora Jaqueline Limeira da Silva, de 19 anos, foi morta na noite da ultima segunda-feira (12), após ser baleada numa discussão de transito enquanto estava com seu namorado na cidade de São Josdé dos Campos, no interior de São Paulo (SP).

O crime aconteceu por volta das 22h, na Rua Doutor Gaspar Resende. Jaqueline estava na garupa de uma motocicleta, quando o casal se envolveu em um desentendimento com o motorista de um carro. Durante a briga, o condutor do veículo sacou uma arma e disparou contra os dois. Jaqueline morreu no local, enquanto seu companheiro foi baleado no abdômen e encaminhado ao Hospital Municipal, onde passou por cirurgia.

Em entrevista à Rede Vanguarda, Paulo Limeira da Silva, tio da jovem, descreveu a sobrinha como uma pessoa "dócil e dedicada". "Era uma pessoa muito boa, uma criança. Ela veio morar aqui em busca de uma vida nova". Segundo ele, a notícia do crime foi um choque para toda a família, que ainda tenta processar a perda.