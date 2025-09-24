INVESTIGAÇÃO

Ex-gerente do Banco do Brasil é suspeito de desviar R$ 18 milhões em fraudes

Alan Maurício Casuo, a esposa e um sócio receberam mais de R$ 2 milhões pelo esquema, aponta a Polícia Civil

Monique Lobo

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 16:46

Banco do Brasil Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um ex-gerente do Banco do Brasil é investigado por suspeita de desviar R$ 18 milhões do banco entre os anos de 2023 e 2024. Além dele, a esposa e um sócio também são investigados.

O caso aconteceu em São Paulo. De acordo com a Polícia Civil do estado, Alan Maurício Casuo e a esposa Jennifer Coelho da Cunha, além do sócio que não teve o nome revelado, eram responsáveis por um esquema de fraudes em operações de crédito para mais de 20 empresas de fachada.

Uma operação foi deflagrada na terça-feira (23), quando foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e de valores para o ressarcimento dos prejuízos. Os agentes conseguiram apreender relógios de luxo, entre eles cinco da marca Rolex, além de documentos.

De acordo com a investigação, que contou com apoio do próprio Banco do Brasil, o ex-gerente, que atuava na área de relacionamento e trabalhou por 11 anos na instituição, teria aprovado e liberado 70 operações de crédito fraudulentas para essas empresas de fachada.

Em troca, ele e a esposa receberam quase R$ 1,5 milhão através de transferências vindas de ao menos duas das empresas fantasmas beneficiadas com as operações de crédito.

O sócio de Alan recebeu, segundo a polícia, a quantia de R$ 1,27 milhão de pelo menos dez das empresas de fachada investigadas.

Alan Casuo foi demitido do banco em 2024, por justa causa. A Polícia confirmou que a demissão tem relação com os desvios.