Ex-marido de Ana Hickmann desiste da guarda do filho, afirma advogado

Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, abriu mão da guarda do filho. A informação foi confirmada por Enio Murad, advogado do empresário. De acordo com o representante, Alexandre “só quer o direito de regulação de visitas”.“Está vindo uma acusação de que ele entrou com alienação parental, e que ele quer a guarda compartilhada. Não. Ele, como pai, entende que a Ana é uma ótima mãe, e o filho deve ficar com a mãe”, explicou Enio em entrevista ao portal Splash.