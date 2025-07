BRIGA NA JUSTIÇA

'Falso profeta': youtuber é processado pelo bispo Bruno Leonardo e tem vídeos excluídos nas redes

Líder religioso chegou a pedir na Justiça a censura de vídeos que o criticam

Esther Morais

Publicado em 15 de julho de 2025 às 10:21

Youtuber publicou série de vídeos criticando bispo Crédito: Divulgação

O youtuber e teólogo presbiteriano Caio Modesto foi processado pelo bispo Bruno Leonardo após publicar uma série de críticas contra o líder religioso nas redes sociais. Nas publicações, ele chega a chamar Bruno de "falso profeta", "coaching neopetencostal" e condena práticas presentes nas pregações do bispo.>

O processo começou há mais de três meses e corria sob segredo de Justiça. Ao longo disso, o bispo obteve uma liminar que determinou a censura de duas postagens no Instagram de Caio e derrubada de vários vídeos no Youtube. Agora, o CORREIO teve acesso com exclusividade à sentença, que foi proferida no último dia 7. >

No documento, Bruno Leonardo, junto com a Igreja Batista do Avivamento Mundial, denunciou Caio Modesto por calúnia, injúria e difamação. A ação foi julgado pela 11ª Vara Criminal de Salvador e, como conclusão, a punibilidade de Caio da Silva Modesto foi extinta em relação aos dois autores.>

A extinção aconteceu porque houve a desistência de um dos autores, Bruno Leonardo. Já a Igreja Batista do Avivamento Mundial teve sua queixa rejeitada por vício formal na procuração. Como o erro não foi corrigido dentro do prazo legal de seis meses, houve decadência do direito de ação, levando também à extinção da punibilidade de Caio. >

Por conta disso, também foi cancelada uma audiência do caso marcada para 25 de agosto. Não há custas nem honorários de sucumbência.>

Bruno Leonardo 1 de 7

Youtuber chama Bruno Leonardo de 'falso profeta'

Nos vídeos derrubados do Youtube, Caio Modesto chama Bruno Leonardo de "falso profeta" e critica práticas que considera esotéricas - crenças e rituais que buscam explorar o oculto -, como o uso de farinha nas mãos das pessoas para “revelar o futuro”, além de abordagens religiosas ligadas ao neopentecostalismo, como maldição hereditária, teologia da prosperidade, triunfalismo e confissão positiva. >

"O canal dele tem mais de 50 milhões de seguidores, onde os incautos na fé recebem orações que prometem coisas que Deus nunca prometeu", reclama o teólogo. >

"Enquanto ele esbanja sua riqueza, seus seguidores continuam na miséria - sem boa teologia, sem direção bíblica. Além disso, censurou duas postagens minhas no Instagram e derrubou vários vídeos no YouTube. Típico de um falso profeta agir dessa maneira. Mas nosso verdadeiro advogado é Jesus Cristo. E Ele nunca perde uma causa", escreveu nas redes sociais.>

Bruno Leonardo se tornou um sucesso na internet e costuma lotar estádios por todo o Brasil. O bispo acumula mais de 10 milhões de seguidores no Instagram e tem uma lista de transmissão em que publica devocionais diários - ele também publica vídeos com frequência no Youtube. >

Em janeiro, a "Visita do Profeta", culto promovido pelo religioso, lotou o Parque de Exposições em Salvador e terminou com uma doação de R$ 2 milhões para o Hospital Santa Izabel. A estimativa é que cerca de 80 mil pessoas tenham ido até o local ver a pregação. >