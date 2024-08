SAÍDA DO CEMITÉRIO

Filhas de Silvio agradecem carinho de fãs após enterro

Cerimônia foi restrita para amigos e familiares; seguidores prestaram carinho fora do cemitério

Da Redação

Publicado em 18 de agosto de 2024 às 11:42

Fãs de Silvio no local do enterro Crédito: CNN

As filhas de Silvio Santos agradeceram aos fãs pelo carinho e apoio, na saída Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, onde o corpo do apresentador foi sepultado na manhã deste domingo (18). A cerimônia judaica ficou restrita para familiares e amigos, mas diversos admiradores do maior comunicador do Brasil foram até o local e acompanharam o enterro de fora.

Rebeca Abravanel deixou o local ao lado do marido, Alexandre Pato. Na saída, ela abaixou a janela do carro e agradeceu as homenagens. "Muito obrigada a vocês", disse, batendo palmas.

Daniela Beyruti, que também é filha de Silvio e está vice-presidente do SBT, também acenou aos fãs. Dentro do carro, ela também fez um coração com as mãos.

Na frente do cemitério havia uma placa explicando a despedida discreta e pedindo a compreensão de todos, segundo o g1.