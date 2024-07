RISCO

Foto tirada em trilha proibida está entre as selfies mais perigosas do mundo; entenda

Aventureiros percorrem trajeto de via férrea abandonada desde a década de 80, em São Paulo

Da Redação

Publicado em 7 de julho de 2024 às 16:16

Foto tirada na trilha está entre as mais arriscadas do mundo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma foto tirada na Travessia do Funicular, na Serra do Mar, em São Paulo, integra a lista das selfies mais perigosas do mundo, segundo o site americano de viagens Far & Wide. O acesso à trilha é proibido, mas atrai visitantes que se aventuram para percorrer uma linha férrea desativada desde 1982. O trajeto é feito em uma altura de mais de 20 metros e contém diversos obstáculos, além do risco pela estrutura precária.

Desde 2020, ao menos uma morte foi registrada na Travessia do Funicular. Antônio Raphael Gomes Freitas, que percorria a trilha com um grupo de 15 pessoas, caiu enquanto caminhava por uma das pontes de ferro. Um ano antes do acidente, o site americano colocou a selfie do designer gráfico Marcelo Mesalira na lista das mais arriscadas do mundo.

A estrada de ferro, inaugurada em 1867, ligava as cidades paulistas Jundiaí e Santos. Para subir a Serra do Mar, foi construído um sistema que puxava as locomotivas por cabos de aço, que ficou conhecido como Funicular. Esse sistema foi desativado em 1982 e a estrada de ferro está abandonada desde então.