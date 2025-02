MÃE VIVE O LUTO

Bebês gêmeas recebem o mesmo diagnóstico, mas só uma sobrevive: 'Mistério da medicina'

Meninas tinham doença cardíaca

Duas gêmeas não idênticas foram diagnosticadas com a mesma doença após o nascimento, mas apenas uma sobreviveu. O diagnóstico foi de miocardiopatia hipertrófica e biventricular, doença genética que causa aumento de espessura das paredes do coração. >

No mesmo dia do nascimento, Alice, uma das bebês, foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Sete meses depois, ela apresentou uma piora inesperada e morreu. A irmã, Helena, não teve complicações. >

Ainda hoje os médicos não sabem explicar porque as duas irmãs nasceram com a mesma condição, mesmo sendo bivitelinas - quando são geradas em dois óvulos diferentes. "É um mistério para a medicina, porque é uma condição genética, mas elas não eram gêmeas idênticas", ressalta a mãe das meninas, Sarah Ferreira, em entrevista para o Uol. >

O caso aconteceu há cinco anos. Apesar do tempo passado, Sarah diz que o luto continua. Além disso, Helena foi diagnosticada com escoliose e hipotonia. Ela também teve atraso no desenvolvimento, ainda hoje não fala, só balbucia, e começou a andar com quase cinco anos. >