14kg mais magra, Yasmin Brunet revela diagnóstico de doença: 'Eu gritava de dor'

Modelo começou a sentir os primeiros sintomas na casa do BBB

"Já tinha ido a angiologistas e especialistas vasculares. Sempre me diagnosticavam com edema linfático. Quem sofre disso toma diuréticos e faz massagens para reter menos líquido, mas eu nunca melhorava. Não fazia massagem porque, quando tocavam minha perna, eu gritava de dor. A sensação de estar inflamada com lipedema é como tocar em uma ferida aberta. Não suportava o toque", desabafou em entrevi.ao jornal O Globo. >

A modelo perdeu 14 kg após o diagnóstico e diz conviver melhor com a sua condição atualmente."Meu lipedema afeta principalmente do joelho para baixo, mas também um pouco na coxa. Eu estava superinflamada. No BBB, engordei muito. Já entrei um pouco acima do peso porque estava inflamada, e lá engordei mais ainda. Nunca estive tão inflamada na minha vida. Sentia muita dor e sempre pedia remédio para a produção. Até então, eu não sabia que tinha lipedema. Achava que era problema de circulação", contou a modelo

