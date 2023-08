Hacker diz que recebeu R$ 40 mil de Zambelli para invadir sistemas do Judiciário

O hacker Walter Delgatti afirmou, nesta quarta-feira (16), em depoimento à Polícia Federal que recebeu R$ 40 mil da deputada Carla Zambelli (PL-SP) para invadir qualquer sistema do poder Judiciário.



A informação é do advogado de Delgatti, Ariovaldo Moreira, que conversou com a imprensa após o depoimento.



O hacker apresentou provas "relacionadas a pagamentos que ele recebeu da deputada", segundo o defensor.



"Ele faz provas de que recebeu valores da Carla Zambelli. Segundo o Walter, o valor chega próximo a R$ 40 mil. Foi próximo a R$ 14 mil em depósito bancário. O restante, em espécie. [Para] invadir qualquer sistema do Judiciário", afirmou o advogado.