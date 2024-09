ACIDENTE

Helicóptero cai, pega fogo e deixa dois mortos em Pernambuco

Havia três ocupantes no momento da queda

Um helicóptero com três pessoas caiu na zona rural de Caruaru, no bairro Lagoa da Pedra, interior de Pernambuco (cerca de 140 quilômetros de Recife), nesta segunda-feira (9), informou a Secretaria de Defesa Social do Estado. Dois ocupantes morreram e um foi socorrido pelo serviço de emergência. A identidade dos envolvidos não foi divulgada.