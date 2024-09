'DESESPERO TOTAL'

Vítima de acidente em embarcação no RN era baiana e estava com a família

Uma das vítimas que morreu em um acidente com uma embarcação em Rio do Fogo, no litoral do Rio Grande do Norte, é baiana e estava no estado em um passeio com a família. Nerinha Magalhães Lopes, de 60 anos, morava em Brasília e viajou a pedido dos filhos. As informações são do g1 RN.