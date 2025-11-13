Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso por estupro após enteada de 13 anos tentar registrar bebê no cartório

Padrasto tentou negar o crime, mas exame de DNA confirmou a paternidade da criança

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 18:14

Menos de 1% das crianças vítimas de estupro na Bahia consegue fazer aborto legal
Estupro de vulnerável foi descoberto após tentativa de registro de um bebê em um cartório Crédito: Pexels

A tentativa de registrar um bebê terminou com um homem preso por estupro de vulnerável. O caso aconteceu no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e foi revelado pelo Ministério Público do estado (MPSC) esta semana.

Segundo o órgão, uma menina de 13 anos foi a um cartório para registrar seu bebê. A idade da adolescente chamou a atenção dos profissionais do cartório, que comunicaram ao MPSC.

A investigação realizada pela Polícia Civil de Santa Catarina, após denúncia do Ministério Público, identificou que a menina era violentada pelo padrasto e a gravidez era resultado dessa violência.

O homem tentou negar os abusos. Além disso, a mãe da menina alegou que a filha tinha sido violentada na escola, para proteger o marido. No entanto, um exame de DNA confirmou a paternidade do bebê, além de relatórios da rede de proteção, do Conselho Tutelar e da unidade escolar frequentada pela vítima terem desmentido a versão da mãe.

O homem foi preso preventivamente e a mãe da adolescente foi acusada pela promotoria de omissão nos cuidados da filha e conivência com os abusos.

A menina e o bebê foram acolhidos e estão recebendo acompanhamento psicológico.

Leia mais

Imagem - E-mail cita que Donald Trump passou ‘horas’ na casa de Jeffrey Epstein com vítima de abuso

E-mail cita que Donald Trump passou ‘horas’ na casa de Jeffrey Epstein com vítima de abuso

Imagem - Homem é preso por armazenar conteúdo de abuso sexual infantil na Bahia

Homem é preso por armazenar conteúdo de abuso sexual infantil na Bahia

Imagem - Homem é preso suspeito de abuso sexual contra a irmã de 15 anos na Bahia

Homem é preso suspeito de abuso sexual contra a irmã de 15 anos na Bahia

Tags:

Menina Crianças Santa Catarina Crimes Sexuais Estupro

Mais recentes

Imagem - Resultado da Mega-Sena 2940, desta quinta-feira (13)

Resultado da Mega-Sena 2940, desta quinta-feira (13)
Imagem - Resultado da Quina 6878, desta quinta-feira (13)

Resultado da Quina 6878, desta quinta-feira (13)
Imagem - Resultado da Lotofácil 3538, desta quinta-feira (13)

Resultado da Lotofácil 3538, desta quinta-feira (13)

MAIS LIDAS

Imagem - Adolescente de 15 anos é executado a tiros após alimentar cavalo na Bahia
01

Adolescente de 15 anos é executado a tiros após alimentar cavalo na Bahia

Imagem - Vai jogar na loteria? Veja que números não podem faltar no jogo de cada signo hoje (13 de novembro)
02

Vai jogar na loteria? Veja que números não podem faltar no jogo de cada signo hoje (13 de novembro)

Imagem - Touro, Leão, Libra e Escorpião recebem uma mensagem poderosa do universo hoje (13 de novembro)
03

Touro, Leão, Libra e Escorpião recebem uma mensagem poderosa do universo hoje (13 de novembro)

Imagem - Nem branco, nem amarelo: a cor que será tendência em 2026
04

Nem branco, nem amarelo: a cor que será tendência em 2026