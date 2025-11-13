Homem é preso por estupro após enteada de 13 anos tentar registrar bebê no cartório

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 18:14
A tentativa de registrar um bebê terminou com um homem preso por estupro de vulnerável. O caso aconteceu no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e foi revelado pelo Ministério Público do estado (MPSC) esta semana.
Segundo o órgão, uma menina de 13 anos foi a um cartório para registrar seu bebê. A idade da adolescente chamou a atenção dos profissionais do cartório, que comunicaram ao MPSC.
A investigação realizada pela Polícia Civil de Santa Catarina, após denúncia do Ministério Público, identificou que a menina era violentada pelo padrasto e a gravidez era resultado dessa violência.
O homem tentou negar os abusos. Além disso, a mãe da menina alegou que a filha tinha sido violentada na escola, para proteger o marido. No entanto, um exame de DNA confirmou a paternidade do bebê, além de relatórios da rede de proteção, do Conselho Tutelar e da unidade escolar frequentada pela vítima terem desmentido a versão da mãe.
O homem foi preso preventivamente e a mãe da adolescente foi acusada pela promotoria de omissão nos cuidados da filha e conivência com os abusos.
A menina e o bebê foram acolhidos e estão recebendo acompanhamento psicológico.