VIOLÊNCIA SEXUAL

Homem é preso por estupro após enteada de 13 anos tentar registrar bebê no cartório

Padrasto tentou negar o crime, mas exame de DNA confirmou a paternidade da criança

Monique Lobo

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 18:14

Estupro de vulnerável foi descoberto após tentativa de registro de um bebê em um cartório Crédito: Pexels

A tentativa de registrar um bebê terminou com um homem preso por estupro de vulnerável. O caso aconteceu no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e foi revelado pelo Ministério Público do estado (MPSC) esta semana.

Segundo o órgão, uma menina de 13 anos foi a um cartório para registrar seu bebê. A idade da adolescente chamou a atenção dos profissionais do cartório, que comunicaram ao MPSC.

A investigação realizada pela Polícia Civil de Santa Catarina, após denúncia do Ministério Público, identificou que a menina era violentada pelo padrasto e a gravidez era resultado dessa violência.

O homem tentou negar os abusos. Além disso, a mãe da menina alegou que a filha tinha sido violentada na escola, para proteger o marido. No entanto, um exame de DNA confirmou a paternidade do bebê, além de relatórios da rede de proteção, do Conselho Tutelar e da unidade escolar frequentada pela vítima terem desmentido a versão da mãe.

O homem foi preso preventivamente e a mãe da adolescente foi acusada pela promotoria de omissão nos cuidados da filha e conivência com os abusos.