Homem que deu 'voadora' em idoso é denunciado por homicídio qualificado

César, de 77 anos, estava tentando atravessar a rua com o neto de 11 anos quando o veículo de Tiago quase o atropelou. O idoso bateu com a mão no capô do carro. O motorista desceu do carro e golpeou o idoso com os pés, atingindo a região do peito. O caso foi no dia 8 de junho.