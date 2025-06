CRIME BRUTAL

Homem que matou miss baiana confessa que inventou oferta de emprego para atraí-la à sua casa

Marcelo Alves revelou a mentira durante seu depoimento à polícia

Monique Lobo

Publicado em 11 de junho de 2025 às 21:04

Marcelo Alves durante depoimento na polícia Crédito: Reprodução

O humorista Marcelo Alves, que confessou ter matado a miss baiana Raíssa Suellen Ferreira, de 23 anos, em Curitiba, revelou em seu depoimento que inventou uma proposta de emprego para atrair a jovem até a sua casa. >

Durante a oitiva, que aconteceu na última segunda-feira (9), Marcelo revelou que dias antes do crime ofereceu uma oportunidade de trabalho para a jovem em São Paulo. Raíssa chegou a recusar a oferta, mas, após encontrá-lo novamente, demonstrou interesse. >

"Eu prometi um emprego pra ela em São Paulo. Uma oportunidade de emprego que era cuidar de umas kitnets lá. Ela falou que estava trabalhando e que não dava pra ir. Passou até chegar nessa sexta-feira que eu encontrei com ela na rua e falei: 'Estou indo pra São Paulo'. Ela falou: 'Vou ver se dá para eu ir'. Voltei para casa e ela mandou uma mensagem no Instagram, um áudio, falando assim: 'Aquele emprego está de pé? Eu quero ir com você, se estiver de pé, a gente vai. Eu posso ir amanhã, pode mandar a passagem que eu vou amanhã". >

Marcelo contou que prometeu mandar a passagem na segunda-feira seguinte e marcou um encontro com ela no mesmo dia, às 10h30. "Ela mandou mensagem no WhatsApp: "E aí, tá chegando? Eu demorei de responder porque eu não estava querendo ir, estava desistindo para ir, sabe. A gente saiu de lá e no caminho ela falou que estava com fome. Falei: 'Vamos parar no restaurante da baiana e a gente almoça'. Quando a gente terminou, eu levei ela para casa. Essa proposta de emprego, na verdade, não tinha proposta de emprego, era mentira", conclui. >

A informação reforça a linha de investigação da Polícia Civil do Paraná, de que o crime cometido pelo humorista foi premeditado. Em coletiva, nesta terça-feira (11), a delegada do caso Aline Manzatto, falou que "ele tinha em mente, desde o início, matar a Raíssa e ocultar esse cadáver". >