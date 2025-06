CRIME BRUTAL

Velório de miss baiana morta em Curitiba acontece nesta quinta (12)

Corpo vai ser levado em cortejo até o local do velório

O velório da miss baiana Raíssa Suellen Ferreira da Silva, de 23 anos, morta pelo humorista Marcelo Alves em Curitiba, no Paraná, acontece nesta quinta-feira (12), no Ginásio de Esportes Luiz Eduardo Magalhães, em Paulo Afonso, no extremo norte do estado. O enterro vai acontecer às 16h, no cemitério local. >