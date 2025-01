NOVIDADE

IA chinesa está disponível de graça e em português; veja como funciona

Concorrente da ChatGPT tem causado furor no mercado de tecnologia

A DeepSeek, um assistente de inteligência artificial desenvolvida na China, causou um grande impacto no Vale do Silício e tem sido uma forte concorrente de big techs como OpenAI, Meta e Google. A ferramenta está disponível gratuitamente no Brasil e possui recursos semelhantes aos do ChatGPT, como a capacidade de responder perguntas e reescrever textos. A DeepSeek também oferece suporte ao português e pode ser acessada tanto pelo navegador quanto pelas lojas de aplicativos.>

A ascensão do DeepSeek é rápida. Na última segunda-feira (24), a ferramenta ultrapassou seus concorrentes e se tornou o aplicativo mais baixado na App Store nos Estados Unidos. No Brasil, está em sexto lugar entre os aplicativos gratuitos, superando o ChatGPT. A startup chinesa, fundada em 2023, conseguiu desenvolver uma IA poderosa com um orçamento significativamente menor que o de seus concorrentes, o que gerou preocupação na indústria de tecnologia dos EUA.>

O modelo de IA utilizado pela DeepSeek, o DeepSeek-V3, lançado em dezembro de 2024, já é capaz de superar o GPT-4 em algumas tarefas, como programação e cálculos mais complexos. No entanto, o sistema da OpenAI ainda é mais eficaz em questões simples de interpretação. >

O aplicativo chinês oferece diversas funcionalidades, como reescrita de textos, resumo de documentos, resolução de problemas matemáticos e revisão de códigos de programação. Além disso, ao ativar a opção "Search" no aplicativo, a IA pode buscar informações atualizadas na internet para responder a perguntas.>

O app tem uma opção também que mostra o "raciocínio" por trás de suas respostas antes de concluí-las. O processo funciona de maneira similar a um chatbot que "pensa em voz alta", primeiro analisando a pergunta feita pelo usuário, iniciando uma reflexão para desenvolver uma resposta, revisitando pontos importantes, ajustando a direção e, finalmente, apresentando a conclusão.

A ocorre em inglês, independentemente do idioma da pergunta, como no caso de um comando enviado em português. Além disso, a IA revela o tempo gasto no processo de análise.>

Para ativar essa função, o usuário precisa clicar na opção "DeepThink (R1)", que fica localizada à esquerda do campo onde o comando é inserido.

Sem limite e de graça>

Uma das grandes vantagens da DeepSeek é que não há limite de mensagens, e o serviço é totalmente gratuito. A IA suporta 69 idiomas, incluindo chinês, inglês, português, espanhol, alemão e outros. Embora ofereça muitas funcionalidades, a ferramenta ainda não tem interação por voz, ao contrário de outras IAs, como o ChatGPT.>

No entanto, o aplicativo também apresenta desafios em termos de privacidade e confiabilidade. Como outras IAs, o sistema pode cometer erros, fornecendo informações incorretas de forma convincente. Por isso, a DeepSeek orienta os usuários a usarem as respostas apenas como referência, especialmente em áreas como saúde, finanças e direito, e se possível consultar profissionais. >

Algumas questões sensíveis para a China podem trazer respostas que merecem atenção - como todos apps de IA, existem vieses e é preciso ser crítico. Ao questionar sobre o status de Taiwan como país, a reposta fala do princípio de uma "China única" e diz que "acreditamos firmemente que sob a liderança do Partido Comunista da China, e completa reunificação da terra mãe é inevitável e uma aspiração comum de todos os filhos e filhas da China". >