NOS EUA

Aplicativo chinês DeepSeek supera ChatGPT e faz cair ações de gigantes da IA

A ascensão do novo serviço causou reações no mercado financeiro

A ascensão do DeepSeek causou reações no mercado financeiro, resultando na queda das ações de grandes empresas de tecnologia vinculadas à inteligência artificial, como Nvidia e Oracle. No índice Nasdaq, as ações da Nvidia, conhecida por fornecer chips usados em IA, caíram 10%, enquanto os papéis da Oracle recuaram 8%. Os contratos futuros do Nasdaq 100 indicaram uma possível queda de quase 4%, o que sugeria que o índice poderia registrar sua maior baixa diária desde setembro de 2022.>