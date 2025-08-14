OPORTUNIDADE

IEL abre mais de 170 vagas de bolsas de pesquisa que vão até R$ 11 mil

Os projetos podem ser presenciais, híbridos ou remotos

Maysa Polcri

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 17:33

Projetos podem ser de áreas como áreas automação, novos produtos e pesquisa aplicada em saúde, biotecnologia entre outras Crédito: Freepik

O Programa Inova Talentos do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com 174 vagas abertas para bolsas que chegam a R$ 11 mil. As oportunidades são profissionais com formação técnica, graduandos, mestres e doutores para atuação em projetos de inovação e tecnologia em empresas de diferentes setores, com destaque para engenharia, ciência da computação, estatística, farmácia, administração e marketing.

Os projetos podem ser presenciais, híbridos ou remotos, em áreas de automação, transformação digital, manufatura inteligente, novos produtos e pesquisa aplicada em saúde, biotecnologia, energia, meio ambiente e inteligência de mercado.

Entre as empresas participantes estão o Instituto Itaú de Ciência, Tecnologia e Inovação, Embraer, Bosch, Vale, Nestlé, Oxiteno, Bradesco, Braskem, Cargill, Suzano, ArcelorMittal, Fleury e Volkswagen.

“A inovação é o resultado da transformação do conhecimento em soluções de alto valor para o setor produtivo. Com o Inova Talentos, garantimos que profissionais altamente capacitados transformem teoria em prática, desenvolvendo soluções para os principais desafios da indústria”, afirma Sarah Saldanha, superintendente do IEL.

Confira as oportunidades:

Banco Bradesco

Vaga híbrida para mestrandos e doutorandos com experiência em ciência e engenharia de dados. Projeto de 12 meses, 40h semanais.

Formação: engenharias, estatística, matemática, desenvolvimento de sistemas, sistemas da informação, ciências da computação, economia e afins.



Bolsas: R$ 4.900 a R$ 7 mil.



Globe Química

Vaga presencial, por 12 meses, 40h semanais, para otimização de produtos e atualização regulatória.

Formação e bolsas: técnico em química (R$ 2 mil), graduando em química/farmácia (R$ 3.500), mestrando em química analítica (R$ 4.500) ou doutorando em química orgânica (R$ 4.500).

Instituto Itaú de Ciência, Tecnologia e Inovação

Vaga remota, por 12 meses, 40h semanais. Diversas formações, incluindo vaga para modelagem de redes de influência em Big Data para personalização de assessoria de investimentos.

Formação: graduandos, mestrandos e doutorandos.



Bolsas: de R$ 5 mil a R$ 11 mil.



Elekeiroz

Vaga presencial, 12 meses, 40h semanais, para desenvolvimento de monômeros verdes e polímeros.

Formação e bolsas: doutorando em síntese orgânica/polimerização (R$ 6.300) ou graduado em química/engenharia química (R$ 3.500).

