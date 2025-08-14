IEL abre mais de 170 vagas de bolsas de pesquisa que vão até R$ 11 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 17:33
O Programa Inova Talentos do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com 174 vagas abertas para bolsas que chegam a R$ 11 mil. As oportunidades são profissionais com formação técnica, graduandos, mestres e doutores para atuação em projetos de inovação e tecnologia em empresas de diferentes setores, com destaque para engenharia, ciência da computação, estatística, farmácia, administração e marketing.
Os projetos podem ser presenciais, híbridos ou remotos, em áreas de automação, transformação digital, manufatura inteligente, novos produtos e pesquisa aplicada em saúde, biotecnologia, energia, meio ambiente e inteligência de mercado.
Entre as empresas participantes estão o Instituto Itaú de Ciência, Tecnologia e Inovação, Embraer, Bosch, Vale, Nestlé, Oxiteno, Bradesco, Braskem, Cargill, Suzano, ArcelorMittal, Fleury e Volkswagen.
“A inovação é o resultado da transformação do conhecimento em soluções de alto valor para o setor produtivo. Com o Inova Talentos, garantimos que profissionais altamente capacitados transformem teoria em prática, desenvolvendo soluções para os principais desafios da indústria”, afirma Sarah Saldanha, superintendente do IEL.
Confira as oportunidades:
Banco Bradesco
Globe Química
Instituto Itaú de Ciência, Tecnologia e Inovação
Elekeiroz
Os interessados devem entrar em contato com o IEL do seu estado para verificar as etapas dos processos seletivos e vagas disponíveis na região. Mais informações estão disponíveis no site de vagas do IEL – Inova Talentos.