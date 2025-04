BRASIL

Incêndio de grandes proporções atinge teatro da PUC em Curitiba

Todas as aulas foram canceladas no campus

Às 18h30, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado, estava ocorrendo no local uma cerimônia de formatura. Segundo os bombeiros, o fogo teria começado com a explosão de um aparelho de ar condicionado no bloco 2 (azul) do campus. Todo o bloco foi evacuado, e até as 20h30 não havia registro de feridos.>