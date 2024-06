VAGAS ABERTAS

Inscrições no Mais Saúde com Agente são prorrogadas até segunda (1º)

Iniciativa visa ampliar as habilidades de acolhimento para atendimento a populações vulneráveis

O Ministério da Saúde prorrogou até a próxima segunda-feira (1º) as inscrições para o Programa Mais Saúde com Agente. Gestores comunitários de saúde e de combate às endemias podem se inscrever por meio do site da iniciativa.