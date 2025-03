EMPREG

Inscrições para concurso do STM com salários de até R$ 14,8 mil terminam nesta sexta (28); confira

Oportunidades para diversos cargos e especialidades

Carol Neves

Publicado em 28 de março de 2025 às 09:18

STM Crédito: Divulgação

As inscrições para o concurso público do Superior Tribunal Militar (STM) vão até esta sexta-feira (28), às 18h. Os interessados devem acessar o site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), organizador do processo seletivo. >

O concurso oferece 80 vagas imediatas de nível superior, destinadas aos cargos de analista judiciário e técnico judiciário. A remuneração inicial varia de R$ 9.052,51 a R$ 14.852,66, dependendo do cargo e da especialidade. A carga horária para os aprovados é de 40 horas semanais.>

As vagas estão distribuídas em diversas áreas, como administrativa, comunicação social, contabilidade e tecnologia da informação. Para a função de analista judiciário, as oportunidades incluem cargos nas especialidades de apoio especializado e judiciária, com salários de até R$ 14.852,66. Já para técnico judiciário, as remunerações começam em R$ 9.052,51 e podem chegar a R$ 10.372,67.>

As vagas estão divididas por diferentes áreas de conhecimento e são distribuídas conforme as especialidades. Além disso, 20% das vagas são reservadas para negros (pretos e pardos), 5% para pessoas com deficiência e 3% para indígenas.>

A seleção será composta por provas objetivas para todos os cargos, além de prova discursiva para analistas judiciários. Candidatos ao cargo de técnico judiciário na especialidade "Agente da Polícia Judicial" ainda farão um teste de aptidão física, de caráter eliminatório.>

As provas ocorrerão em 1º de junho de 2025, em todas as capitais brasileiras e nas cidades de Juiz de Fora (MG), Santa Maria (RS) e Bagé (RS). O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois.>

Além disso, a taxa de inscrição varia conforme o cargo: R$ 120 para analistas judiciários e R$ 80 para técnicos judiciários. Candidatos que sejam doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde ou que estejam inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa.>

O concurso destina-se à ocupação de vagas em diferentes cidades onde o STM e as Auditorias da Justiça Militar da União estão sediados, incluindo Bagé (RS), Brasília (DF), Fortaleza (CE) e Rio de Janeiro (RJ), entre outras.>

Cronograma do concurso>

Inscrições: 7/3 a 28/3/2025

Data limite para pagamento: 22/4/2025>

Divulgação dos locais de prova: 16/5/2025>

Aplicação das provas: 1º/6/2025>

Consulta ao gabarito: 3 a 5/6/2025>

Resultado preliminar das provas objetivas: 6/6/2025>

Resultado final nas provas objetivas: 30/6/2025>