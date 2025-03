OPORTUNIDADE

Inscrições para concurso federal com salários de até R$ 18 mil encerram nesta segunda (10)

Vagas são para atuar em São Paulo e Brasília

As inscrições para o concurso público da Superintendência de Seguros Privados (Susep) terminam nesta segunda-feira (10), às 18h. Ao todo, são 75 vagas imediatas de nível superior para o cargo de Analista Técnico, com remuneração inicial de R$ R$ 18.033,52. >

As inscrições podem ser feitas por meio do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A taxa de inscrição é de R$ 150. Os inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar isenção de taxa.>