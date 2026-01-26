FACULDADES PARTICULARES

Inscrições para o Prouni com bolsas de até 100% começam nesta segunda (26)

Confira como realizar inscrição

Esther Morais

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 06:41

O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) do primeiro semestre de 2026 têm início nesta segunda-feira (26). O prazo segue até 23h59 do dia 29 de janeiro. O cadastro deve ser feito no Portal Acesso Único, do Ministério da Educação, com login gov.br, CPF e senha.

O Prouni oferece bolsas de estudo integrais, que cobrem 100% da mensalidade, e parciais, com desconto de 50%, em instituições privadas de ensino superior.

Podem participar candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 ou 2025, com média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota diferente de zero na redação.

Qual o cronograma?

O resultado da primeira chamada será divulgado em 3 de fevereiro. A segunda chamada está prevista para 2 de março. A manifestação de interesse na lista de espera ocorre nos dias 25 e 26 de março, com resultado em 31 de março.

Quem pode concorrer?

Além do desempenho exigido no Enem, o candidato precisa atender a pelo menos um dos critérios estabelecidos pelo programa. Entre eles estão ter cursado o ensino médio na rede pública, ter sido bolsista integral ou parcial em escola privada, ser pessoa com deficiência ou atuar como professor da rede pública de ensino, neste último caso apenas para cursos de licenciatura e pedagogia.

Como funciona a inscrição?