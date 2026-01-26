Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inscrições para o Prouni com bolsas de até 100% começam nesta segunda (26)

Confira como realizar inscrição

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 06:41

O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo
O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) do primeiro semestre de 2026 têm início nesta segunda-feira (26). O prazo segue até 23h59 do dia 29 de janeiro. O cadastro deve ser feito no Portal Acesso Único, do Ministério da Educação, com login gov.br, CPF e senha.

O Prouni oferece bolsas de estudo integrais, que cobrem 100% da mensalidade, e parciais, com desconto de 50%, em instituições privadas de ensino superior.

Conheça faculdades de Medicina de Salvador e saiba o valor da mensalidade

Faculdade de Medicina Zarns: a mensalidade em 2025 é de R$ 13.831,31. por Divulgação
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública - Mensalidade em 2025: R$ 7.660,00. por Gerson Rosário/Divulgação
Medicina na Unifacs: mensalidade custa R$ 12.914 em 2025 por Reprodução
Afya Salvador Unidompedro: em 2026, a mensalidade de Medicina será R$ 12.833,67 por Reprodução
A Uneb tem o curso de Medicina e é gratuito  por Marina Silva/CORREIO
Mais antiga do Brasil, a Faculdade de Medicina da Bahia (Ufba) é gratuita por Divulgação/FMB
1 de 6
Faculdade de Medicina Zarns: a mensalidade em 2025 é de R$ 13.831,31. por Divulgação

Podem participar candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 ou 2025, com média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota diferente de zero na redação.

Qual o cronograma? 

O resultado da primeira chamada será divulgado em 3 de fevereiro. A segunda chamada está prevista para 2 de março. A manifestação de interesse na lista de espera ocorre nos dias 25 e 26 de março, com resultado em 31 de março.

Quem pode concorrer?

Além do desempenho exigido no Enem, o candidato precisa atender a pelo menos um dos critérios estabelecidos pelo programa. Entre eles estão ter cursado o ensino médio na rede pública, ter sido bolsista integral ou parcial em escola privada, ser pessoa com deficiência ou atuar como professor da rede pública de ensino, neste último caso apenas para cursos de licenciatura e pedagogia.

Como funciona a inscrição?

Durante o período de inscrição, o candidato pode escolher até duas opções de curso, indicando instituição e turno, além de definir a modalidade de concorrência, ampla concorrência ou cotas. As opções podem ser alteradas até o encerramento do prazo, sendo considerada válida a última escolha registrada. A classificação é feita com base na nota de corte, atualizada diariamente.

Leia mais

Imagem - Aposta de Salvador fatura R$ 159 mil na Mega-Sena; confira resultado

Aposta de Salvador fatura R$ 159 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - Simples e rápido: 7 receitas com apenas 3 ingredientes que realmente funcionam

Simples e rápido: 7 receitas com apenas 3 ingredientes que realmente funcionam

Imagem - Inscrições para concurso da Câmara dos Deputados com 140 vagas e salário de até R$ 30 mil encerra hoje (26)

Inscrições para concurso da Câmara dos Deputados com 140 vagas e salário de até R$ 30 mil encerra hoje (26)

Tags:

Educação

Mais recentes

Imagem - Aos 90 anos, poetisa Adélia Prado sofre queda em casa, passa por cirurgia e é internada na UTI

Aos 90 anos, poetisa Adélia Prado sofre queda em casa, passa por cirurgia e é internada na UTI
Imagem - Vídeo mostra momento exato de queda de raio em grupo de Nikolas Ferreira; assista

Vídeo mostra momento exato de queda de raio em grupo de Nikolas Ferreira; assista
Imagem - Influencer postou vídeo pedindo 'chuva com trovão' na caminhada de Nikolas Ferreira

Influencer postou vídeo pedindo 'chuva com trovão' na caminhada de Nikolas Ferreira

MAIS LIDAS

Imagem - Nubank emite comunicado após boatos de falência
01

Nubank emite comunicado após boatos de falência

Imagem - Influencer postou vídeo pedindo 'chuva com trovão' na caminhada de Nikolas Ferreira
02

Influencer postou vídeo pedindo 'chuva com trovão' na caminhada de Nikolas Ferreira

Imagem - Enquete BBB 26: Leandro, Matheus ou Brígido, quem deve ser eliminado no Paredão?
03

Enquete BBB 26: Leandro, Matheus ou Brígido, quem deve ser eliminado no Paredão?

Imagem - Áries, Libra e Peixes têm virada poderosa nas finanças a partir de hoje (25 de janeiro)
04

Áries, Libra e Peixes têm virada poderosa nas finanças a partir de hoje (25 de janeiro)