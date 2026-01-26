Acesse sua conta
Aposta de Salvador fatura R$ 159 mil na Mega-Sena; confira resultado

Outras duas da Bahia também acertaram a quina

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 06:35

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Uma aposta feita em Salvador acertou a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de sábado (24), e vai faturar R$ 159.726,42. O jogo é um bolão com 63 cotas, registrado na Loteria Estrela do Vale, localizada no bairro da Pituba.

Além dela, outras duas apostas baianas também acertaram cinco dezenas e vão levar R$ 22.818,11 cada. Uma foi registrada em Camaçari, por meio dos canais eletrônicos da Caixa, e a outra também em Salvador, na lotérica Show da Sorte. O valor do prêmio é menor devido à quantidade de dezenas apostadas.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

O concurso 2964 foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e não teve ganhadores na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou.

Os números sorteados são: 03 – 09 – 15 – 17 – 30 – 60

Resultado da premiação

6 acertos: não houve ganhadores

5 acertos: 121 apostas ganhadoras – R$ 22.818,11

4 acertos: 7.163 apostas ganhadoras – R$ 635,36

A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (27), é de R$ 92 milhões.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 69.286.512,00.

