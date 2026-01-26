LOTERIA

Aposta de Salvador fatura R$ 159 mil na Mega-Sena; confira resultado

Outras duas da Bahia também acertaram a quina

Esther Morais

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 06:35

Mega-Sena

Uma aposta feita em Salvador acertou a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de sábado (24), e vai faturar R$ 159.726,42. O jogo é um bolão com 63 cotas, registrado na Loteria Estrela do Vale, localizada no bairro da Pituba.

Além dela, outras duas apostas baianas também acertaram cinco dezenas e vão levar R$ 22.818,11 cada. Uma foi registrada em Camaçari, por meio dos canais eletrônicos da Caixa, e a outra também em Salvador, na lotérica Show da Sorte. O valor do prêmio é menor devido à quantidade de dezenas apostadas.

O concurso 2964 foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e não teve ganhadores na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou.

Os números sorteados são: 03 – 09 – 15 – 17 – 30 – 60

Resultado da premiação

6 acertos: não houve ganhadores

5 acertos: 121 apostas ganhadoras – R$ 22.818,11

4 acertos: 7.163 apostas ganhadoras – R$ 635,36

A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (27), é de R$ 92 milhões.