SALVADOR

Novo viaduto na região do Iguatemi inaugura nesta segunda-feira (26)

Objetivo é melhorar o tráfego na região

Esther Morais

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 07:28

Viaduto em frente ao Shopping da Bahia Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

O novo viaduto José Linhares, na Avenida ACM, vai ser inaugurado na manhã de segunda-feira (26), às 9h. O prazo para a entrega da via já havia sido anunciado pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) em dezembro.

A obra contou com investimento de cerca de R$ 63 milhões e consiste em uma ligação da avenida ACM, em frente ao Shopping da Bahia, em direção ao Acesso Norte. A inauguração vai contar com a presença de diversas autoridades.

O novo viaduto visa melhorar o tráfego nesta região que é uma das mais movimentadas da cidade, eliminando o conjunto semafórico em frente ao Shopping da Bahia e diminuindo o entrelaçamento de fluxos no acesso ao Viaduto dos Rodoviários e para o retorno ao Acesso Norte/BR-324.