Invasão em festa infantil deixa três mortos em Belo Horizonte

Um tiroteio em uma festa infantil deixou duas crianças e um adulto mortos e três feridos na noite da última quinta-feira (23) em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O aniversariante, de 9 anos, e o pai, de 26, foram dois dos mortos. A outra criança morta tinha 11 anos. As informações são da CNN Brasil.

Segundo a Polícia Militar, o homem assassinado teria envolvimento com tráfico de drogas e recebia ameaças de morte dos traficantes da região. A mãe da aniversariante disse que a invasão aconteceu quando a festa já estava no fim, dois homens entraram no local e começaram a atirar.