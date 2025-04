DE OLHO NO LEÃO

IR 2025: saiba como declarar previdência privada e pensão alimentícia

Contribuinte pode conseguir deduções na hora da declaração

Contribuintes que precisam pagar Imposto de Renda podem utilizar a previdência privada para reduzir o valor devido. Segundo normas da Receita Federal, até 12% dos rendimentos de 2024 podem ser deduzidos com esse tipo de investimento, desde que seja do modelo PGBL. >

O professor Eduardo Linhares, da Universidade Federal do Ceará, esclarece: "No PGBL, o contribuinte deduz o valor investido agora, mas paga imposto sobre o total ao resgatar. No VGBL, não há dedução atual, só se tributa os rendimentos na hora do resgate".>