Joice Hasselmann debocha de Zambelli em post: 'Um brinde a você'

Ex-aliada provocou a deputada foragida

Carol Neves

Publicado em 6 de junho de 2025 às 07:48

A ex-deputada federal Joice Hasselmann (PSDB-SP) voltou a provocar a parlamentar Carla Zambelli (PL-SP) nas redes sociais após a condenação imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF) à ex-aliada. Em publicação no antigo Twitter, Joice compartilhou uma foto segurando uma taça de champanhe, acompanhada da frase: “Um brinde a você Carla Zambelli! Você merece… ahhhhh, se merece”. A postagem foi vista como deboche em resposta à condenação da deputada e à sua recente saída do Brasil.>

Zambelli foi sentenciada pela Primeira Turma do STF a 10 anos e oito meses de prisão por envolvimento na invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pela inserção de documentos falsos na plataforma do órgão, em 2023. A decisão judicial ainda prevê perda de mandato, a ser executada após o fim dos recursos, e o pagamento de R$ 2 milhões em indenização solidária.>

Na última terça-feira (3), a deputada deixou o país, cruzando a fronteira para a Argentina por Foz do Iguaçu (PR), em área sem controle migratório formal. Como não havia restrições judiciais no momento da viagem, a saída não foi registrada pela Polícia Federal. No entanto, a situação se agravou após a Procuradoria-Geral da República pedir sua prisão preventiva, acatada pelo ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal solicitou à Interpol a inclusão do nome de Zambelli na lista de difusão vermelha, permitindo que ela seja presa em qualquer país signatário do tratado internacional, o que já foi feito. >

Joice e Zambelli foram eleitas em 2018, impulsionadas pelo bolsonarismo, e chegaram a atuar lado a lado no início da legislatura. Mas a aliança política ruiu em 2019, após Joice romper com o então presidente Jair Bolsonaro e entrar em confronto com os filhos dele, principalmente Carlos e Eduardo. Desde então, Joice tornou-se crítica do governo e do grupo conhecido como “gabinete do ódio”, enquanto Zambelli permaneceu entre as mais fiéis defensoras do ex-presidente.>