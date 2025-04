SUSPEITA DE RACHA

Jovens que morreram atropeladas tiveram couro cabeludo arrancado com impacto

Ao chegar no local do atropelamento, policiais notaram cabelos e couros cabeludos das jovens na via “dada a violência do impacto”

Metrópoles

Publicado em 11 de abril de 2025 às 09:00

Isabela Regis e Isabelli Helena de Lima Costa momentos antes do atropelamento Crédito: Reprodução

Isabela Regis e Isabelli Helena de Lima Costa, ambas de 18 anos, foram mortas na noite da última quarta-feira (9) após serem atropeladas por um homem de 26 anos, chamado Brendo dos Santos Sampaio, que dirigia um carro em alta velocidade na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. A violência do impacto foi tanta que provocou o descolamento de parte do couro cabeludo das jovens.>