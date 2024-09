APÓS PRISÃO

Justiça proíbe mulher que vivia no McDonald's de voltar para lanchonete no Leblon

A Justiça mandou soltar a mulher que morava com a filha no McDonald's do Leblon, na Zona Sul do Rio. Susane Muratori foi presa em flagrante por injúria racial, na última sexta-feira (30) e, apesar de conseguir a liberdade provisória, está proibida de voltar à lanchonete, mesmo como cliente. As informações são do g1 Rio.