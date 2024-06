Justiça realiza primeira audiência sobre caso da escritora atacada por pitbulls

No ataque, ela teve o braço e a orelha direita arrancados pelos animais

Será realizada no próximo dia 20 de junho a primeira audiência de instrução e julgamento sobre o caso da escritora Roseana Murray, que foi atacada por três pitbulls no último mês de abril. O processo está em andamento na 2ª Vara da Comarca de Saquarema, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. A investigação tem como réus Davidson Ribeiro dos Santos, Ana Beatriz da Conceição Dantas e Kayke da Conceição Ribeiro dos Santos, tutores dos cães.