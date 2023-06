Levei uma facada nas costas, diz Bolsonaro sobre decisão do TSE

Ex-presidente agora está inelegível. Crédito: Clauber Cleber Caetano/PR

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nessa sexta-feira (30) que levou uma "facada nas costas" com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de o tornar inelegível por oito anos.



"Hoje vivemos aqui uma inelegibilidade. Não gostaria de me tornar inelegível. Na política, essa frase não é minha, ninguém mata, ninguém morre", disse o ex-presidente, segundo a Folha de S. Paulo.

Ele relembrou o ataque que sofreu durante a campanha eleitoral de 2018. "Espero, né, porque tentaram me matar em Juiz de Fora há pouco tempo com uma facada na barriga. E hoje levei uma facada nas costas com a inelegibilidade por abuso de poder político."

Com a decisão do TSE, tomada hoje por 5 votos a 2, Bolsonaro só poderá se candidatar novamente em 2030, quando terá 75 anos. Ele ficará de fora, portanto, de três eleições, incluindo a nacional de 2026.

O julgamento era por conta de uma ação do PDT que denunciou uma reunião de julho do ano passado com embaixadores de outros países no Palácio da Alvorada, em que Bolsonaro usou mentiras para atacar o processo eleitoral.