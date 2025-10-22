Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lojas em shoppings são alvo de operação contra lavagem de dinheiro do PCC

Esquema usava franquias de brinquedos infantis para movimentar milhõesem SP

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 10:52

Lojas no Mooca Plaza Shopping são alvos de operação em SP
Lojas no Mooca Plaza Shopping são alvos de operação em SP Crédito: Reprodução/Facebook/Mooca Plaza Shopping

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) deflagrou, nesta quarta-feira (22), uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), que atuava em lojas de brinquedos instaladas em shoppings da capital e da Grande São Paulo. A ação, batizada de Operação Plush, apura o uso de franquias de pelúcias para movimentar recursos ilícitos da facção.

Ao todo, seis mandados de busca e apreensão são cumpridos, sendo quatro em shoppings - dois na capital, um em Guarulhos e outro em Santo André. Entre os endereços investigados estão o Center Norte, o Mooca Plaza Shopping e o Shopping Internacional de Guarulhos. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 4,3 milhões em bens e valores dos investigados.

Leia mais

Imagem - Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida, diz polícia

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida, diz polícia

Imagem - Cela de onde presos fugiram do Conjunto Penal de Feira de Santana tinha defeito na grade

Cela de onde presos fugiram do Conjunto Penal de Feira de Santana tinha defeito na grade

Segundo o MP-SP, os alvos têm ligação com Cláudio Marcos de Almeida, conhecido como Django, ex-traficante e fornecedor de armas do PCC, morto em 2022 durante disputas internas da facção. A investigação aponta que a ex-companheira de Django e a irmã dela aplicaram altos valores na abertura de quatro lojas de uma rede de brinquedos infantis, apesar de não possuírem fonte de renda lícita.

Django já havia sido citado em 2024 na Operação Fim da Linha, que revelou o uso da empresa de ônibus UPBUS para lavar dinheiro do crime organizado.

Em nota, o Mooca Plaza Shopping informou que acompanha as ações das autoridades e “está à disposição para contribuir com as investigações”. O Center Norte declarou colaborar integralmente com o MP e repudiar qualquer prática irregular. O Shopping Internacional de Guarulhos ainda não se manifestou.

Com informações do Uol. 

Mais recentes

Imagem - Caixa anuncia plataforma de bets e projeta arrecadação bilionária

Caixa anuncia plataforma de bets e projeta arrecadação bilionária
Imagem - Crime planejado: médico mata duas pessoas em clínica e bota fogo em corpos no local

Crime planejado: médico mata duas pessoas em clínica e bota fogo em corpos no local
Imagem - Facção intimidou e ameaçou cozinheira antes de executá-la por se recusar a envenenar policiais

Facção intimidou e ameaçou cozinheira antes de executá-la por se recusar a envenenar policiais

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada