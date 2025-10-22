FACÇÃO

Lojas em shoppings são alvo de operação contra lavagem de dinheiro do PCC

Esquema usava franquias de brinquedos infantis para movimentar milhõesem SP

Esther Morais

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 10:52

Lojas no Mooca Plaza Shopping são alvos de operação em SP Crédito: Reprodução/Facebook/Mooca Plaza Shopping

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) deflagrou, nesta quarta-feira (22), uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), que atuava em lojas de brinquedos instaladas em shoppings da capital e da Grande São Paulo. A ação, batizada de Operação Plush, apura o uso de franquias de pelúcias para movimentar recursos ilícitos da facção.

Ao todo, seis mandados de busca e apreensão são cumpridos, sendo quatro em shoppings - dois na capital, um em Guarulhos e outro em Santo André. Entre os endereços investigados estão o Center Norte, o Mooca Plaza Shopping e o Shopping Internacional de Guarulhos. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 4,3 milhões em bens e valores dos investigados.

Segundo o MP-SP, os alvos têm ligação com Cláudio Marcos de Almeida, conhecido como Django, ex-traficante e fornecedor de armas do PCC, morto em 2022 durante disputas internas da facção. A investigação aponta que a ex-companheira de Django e a irmã dela aplicaram altos valores na abertura de quatro lojas de uma rede de brinquedos infantis, apesar de não possuírem fonte de renda lícita.

Django já havia sido citado em 2024 na Operação Fim da Linha, que revelou o uso da empresa de ônibus UPBUS para lavar dinheiro do crime organizado.

Em nota, o Mooca Plaza Shopping informou que acompanha as ações das autoridades e “está à disposição para contribuir com as investigações”. O Center Norte declarou colaborar integralmente com o MP e repudiar qualquer prática irregular. O Shopping Internacional de Guarulhos ainda não se manifestou.