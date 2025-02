POLÊMICA

Lula critica prefeitos que não têm filhos em escolas públicas: 'País não vai dar certo'

Durante cerimônia em Brasília, o presidente criticou prefeitos brasileiros

O presidente ainda emendou a fala com exemplo da saúde. “Aí você pergunta: ‘você se atende no pronto-socorro que você acha que é espetacular?’ ‘Não, meu filho, eu levo em outro lugar'”, comentou. >

Lula ainda avaliou que com o comportamento dos gestores municipais, o país “ não vai dar certo nunca”. “Eu digo que esse país só vai dar certo no dia em que a classe média voltar para a escola pública. E só vai voltar para a escola pública quando ela melhorar”, pontuou.>

As declarações foram dadas durante a cerimônia de entrega do Prêmio Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. Mais de 4 mil municípios foram condecorados pela implementação de iniciativas de alfabetização das crianças. >