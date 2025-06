VIAGEM PRESIDENCIAL

Lula recebe título de Doutor Honoris Causa na Universidade de Paris

Presidente destacou a importância de democratizar a educação em seu discurso

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de junho de 2025 às 17:53

Lula recebe título de Doutor Honoris Causa da Universidade de Paris 8 Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Durante sua viagem à França, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o título de Doutor Honoris Causa na Universidade de Paris 8. A homenagem foi concedida ao político brasileiro nesta sexta-feira (6). Fundada em 1969, a instituição é marcada pela forte presença de grupos socialmente marginalizado e imigrantes, reconhecida como uma pilar na democratização do ensino superior na capital francesa. >

“A homenagem de hoje não é apenas um reconhecimento pessoal. É um reencontro com valores que moldaram minha vida: a justiça social, a educação como ferramenta de emancipação e o compromisso com os que sempre tiveram de lutar por voz e por espaço”, declarou o presidente em seu discurso, durante a cerimônia de recebimento do título, que contou com apresentações de um coral da universidade entoando músicas com raízes populares e eruditas da cultura brasileira. Professores, alunos, integrantes da comunidade acadêmica e o presidente da Universidade Paris 8, Arnaud Laimé, também celebraram a homenagem à Lula.

“A natureza com frequência é metáfora para descrever o nosso percurso e quem somos. Se eu puder ousar dizer, essa imagem nos leva a pensar a nossa relação com o meio ambiente, a natureza e muitos desses temas com que o senhor trabalha”, disse Laimé, referindo-se a um quadro com representação de folhas de jequitibá, uma das maiores árvores do Brasil, definida por ele como símbolo de longevidade e de resiliência.>

Ainda nesta sexta, o presidente segue repleto de compromissos. Após o evento acadêmico, ele visitou a exposição “Nosso Barco Tambor Terra”, de Ernesto Neto. Na sequência, acompanhou a cerimônia de certificação do Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal. À tarde, ainda participa do encerramento do Fórum Empresarial Brasil - França e tem audiências bilaterais.>

A visita de Lula é a primeira de um chefe de Estado brasileiro à França em 13 anos e junta-se a um amplo processo de retomada das relações entre as nações, iniciada em 2023 e que teve como destaque a visita de Macron ao Brasil no ano passado. É a terceira visita de Estado do presidente Lula ao país. As anteriores foram em 2005, durante a presidência de Jacques Chirac, e em 2009, na presidência de Nicolas Sarkozy.>