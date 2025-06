FICARIA MAIS CARO

Lula veta exigência de exame toxicológico para CNH nas categorias A e B

Já a carteira social foi sancionada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou nesta sexta-feira (27) a proposta que incluía a obrigatoriedade do exame toxicológico para quem deseja obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A (motocicletas) e B (automóveis de passeio). A decisão foi publicada na edição do "Diário Oficial da União" desta sexta-feira. >

O exame, que permanecerá obrigatório apenas para motoristas das categorias C, D e E, voltadas ao transporte de cargas e passageiros, havia sido inserido por parlamentares em um projeto aprovado no Congresso que prevê o uso de recursos arrecadados com multas de trânsito para custear a CNH de pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).>