CURIOSIDADE

Maior influenciador do mundo elege ilha brasileira como lugar 'mais mortal do planeta'

Gravação no local já acumula 51 milhões de visualizações no Youtube

O influenciador norte-americano Jimmy Donaldson, conhecido como MrBeast, elegeu a Ilha da Queimada Grande, popularmente chamada de Ilha das Cobras, como a mais perigosa na lista dos cinco lugares mais mortais do planeta. O youtuber passou uma noite na ilha, que fica situada entre Itanhaém e Peruíbe, no litoral paulista. >

A Ilha das Cobras é considerada a 2ª com maior densidade populacional de cobras no planeta. São, aproximadamente, 45 cobras por hectare. O local também o único habitat da jararaca-ilhoa, uma das espécies de serpentes mais venenosas do mundo. >