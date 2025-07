INVERNO

Mais frio! Inmet emite alerta de queda de temperatura em 5ºC para seis estados

Mais de 100 cidades serão afetadas

O alerta é amarelo - significa perigo potencial - e deve atingir Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso.>

Nesses estados, há cidades com registros de até 2ºC. Na quinta-feira (17), Campos do Jordão (SP), bateu 2.9ºC, sendo a terceira cidade mais fria do Brasil. Apenas Monte Verde (MG) e Nova Friburgo (RJ), ficaram na frente, com 1.6ºC e 2.5ºC, respectivamente. >

As áreas afetadas são: Serrana, Oeste Catarinense, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Centro Ocidental Paranaense, Noroeste Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Oeste Paranaense, Pantanais Sul Mato-grossense, Leste de Mato Grosso do Sul, Nordeste Rio-grandense, Sudeste Paranaense, Norte Central Paranaense, Sudoeste Mato-grossense, Sul Catarinense, Metropolitana de Porto Alegre, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Centro-Sul Mato-grossense, Noroeste Rio-grandense, Norte Catarinense, Centro-Sul Paranaense, Sudoeste Paranaense, Centro Oriental Paranaense, Presidente Prudente.>