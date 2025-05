SÃO PAULO

Médica é condenada após morte de bebê no Sírio-Libanês

Pedro de Assis Cândido foi internado no hospital após ter sido diagnosticado como portador de uma doença chamada DGC

A médica Alessandra Araújo Gomes foi condenada por homicídio culposo – quando não há intenção de matar – pela morte de um bebê de um ano de idade no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Uma pena de um ano e nove meses de prisão em regime aberto foi aplicada pelo juiz Eduardo Pereira Santos Júnior, mas a punição foi substituída pela prestação de serviços à comunidade e o pagamento de R$ 151,8 mil à família da vítima. >

O caso ocorreu em 2018. Segundo a denúncia feita pelo Ministério Público, o bebê Pedro de Assis Cândido foi internado no hospital após ter sido diagnosticado como portador de uma doença chamada DGC (doença granulomatosa crônica) para fazer um transplante de medula óssea. As informações são do UOL. >