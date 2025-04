RIO DE JANEIRO

Médica é denunciada por violência obstétrica por cortar a bexiga de paciente achando ser o útero

Família acionou um perito para analisar vídeo do parte e prontuário da paciente

De acordo com o médico contratado pela família da vítima para realizar uma análise técnica do caso, Ivo Costa Júnior, o vídeo do parto e o prontuário indicam que a médica acreditava que havia atingido o útero da paciente, quando havia realizado apenas uma incisão na bexiga. "Anna Beatriz achava realmente que tinha aberto o útero, tanto é que colocou imediatamente a mão dentro da incisão para retirar o feto", diz o perito. >