SAIBA COMO

Medicina em Lisboa? Faculdade abre curso para brasileiros pela primeira vez

Instituição aceitará alunos do Brasil através do desempenho no Enem

Maysa Polcri

Publicado em 8 de maio de 2025 às 15:38

Saiba como participar do processo de seleção Crédito: Divulgação

A Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL), uma das maiores instituições públicas de ensino superior de Portugal, está aceitando estudantes brasileiros em seu Curso de Medicina. As inscrições para o ano letivo de 2025/2026 estão abertas até 23 de maio.>

O processo seletivo permite a candidatura de estudantes brasileiros com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática, do ano atual ou de até três anos anteriores à candidatura. A seleção será feita a partir das notas dessas duas áreas, além de uma entrevista individual, feita por videoconferência. As notas do histórico escolar do ensino médio não serão consideradas.>

“Estamos a abrir as portas a talentos internacionais, com especial destaque para o Brasil, com quem mantemos uma relação cultural e académica muito próxima. O crescimento do ensino da Medicina no Brasil demonstra o interesse por alternativas de qualidade fora do país", afirma o diretor da instituição, João Eurico Cabral da Fonseca. >

Os estudantes brasileiros terão acesso a centros de investigação de vanguarda, salas equipadas, laboratórios de última geração e hospitais universitários de renome, de acordo com João Eurico Cabral. >