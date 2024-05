MARCA INUSITADA

Médico brasileiro bate recorde mundial ao enfileirar e derrubar 10 livros em 6,94 segundos

No registro, é possível ver o momento que Renato empilha rapidamente os 10 livros formando uma fila para logo em seguida derrubar os exemplares com um toque ligeiro. O recorde batido por Renato era responsabilidade do malaio Lim Kai que havia realizado o mesmo feito em 8,80 segundos.

Empilhar e derrubar livros não é a única conquista de Renato no Guinness, o brasileiro detém mais três feitos mundiais peculiares, sendo dois com a língua e um com o pé.

Com a língua, o médico vai além no inusitado e é responsável pelo maior número de toques da língua no nariz em um minuto, encostando a língua no próprio nariz 334 vezes, sem ajuda das mãos. Além disso, o brasileiro também abocanhou o feito de remover cinco blocos do jogo Jenga no menor tempo do mundo, realizando o feito com a língua em 7,38 segundos.