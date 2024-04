GUINNESS

Mais de 350 bailarinas quebram recorde mundial de dança na ponta dos pés nos EUA

Um recorde mundial de dança na ponta foi quebrado nos EUA. Mais de 350 bailarinas se reuniram no Plaza Hotel de Nova York com tutus brancos e ficaram na ponta dos pés para realizar o bourrée — passo em que o bailarino transfere rapidamente o peso corporal de um pé para o outro — por um minuto. Na sequência, Tina Shi, uma juíza do Guinness World Records, anunciou os resultados: “353, este é um novo recorde mundial do Guinness”. O recorde anterior de bailarinas de ponta dançando simultaneamente num mesmo lugar por um minuto era de 306 e foi alcançado em 2019.