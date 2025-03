ACIDENTE

Menina de 7 anos morre atropelada após correr para 'ver caranguejo'

Alice Lima Santos foi atingida por uma motocicleta

Uma menina de 7 anos, identificada como Alice Lima Santos, morreu após ser atingida por uma motocicleta na noite de domingo (23). O caso foi registrado na Orla da Atalaia, em Aracaju (SE). A criança morava em Igreja Nova, em Alagoas, e visitava a cidade com a família. Ao sair de um carro, a menina correu em direção ao monumento Caranguejo e foi atropelada. >

Fábio Mitidieri, governador de Sergipe, lamentou a morte da menina. "É com profundo pesar que lamento a morte de uma criança de 7 anos, vítima de atropelamento enquanto passeava com seus pais na Orla de Atalaia. A família, que é de Alagoas, estava a passeio em Aracaju. Meus sentimentos aos familiares neste momento de dor", publicou no Instagram.>