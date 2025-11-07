TRAGÉDIA FAMILIAR

'Meu irmão não é um monstro', diz filha de ex-deputado estadual do PT morto a facadas

Paulo Frateschi foi atacado pelo filho Francisco durante um episódio de surto na quinta

Yan Inácio

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 17:04

Yara Frateschi, filha do ex-deputado estadual do PT Paulo Frateschi Crédito: Reprodução/TV Globo

Yara Frateschi, irmã mais velha de Francisco Frateschi, que matou o pai, o ex-deputado estadual Paulo Frateschi (PT), a facadas durante um surto psicótico na quinta-feira (6), disse que o irmão mais novo sofre de distúrbios psicológicos, “não é um monstro” e tinha uma “gratidão imensa” pelos pais.

“O Francisco Frateschi é um menino maravilhoso. O Chico nunca levantou a voz para uma pessoa. Ele nunca bateu numa pessoa. Por onde o Chico passou, levou alegria, levou amor. Ele tinha um carinho imensurável pelo pai”, disse Yara, em entrevista coletiva nesta sexta (7).

Ela relembrou que Francisco perdeu dois irmãos em acidentes de carro e também já se acidentou da mesma maneira. “O Chico foi um menino muito machucado que perdeu os dois irmãos mais novos em acidentes E por uma coisa inacreditável, ele também sofreu um acidente alguns anos atrás e o meu pai e a mãe dele cuidaram dele dia e noite”, contou.

Abalado com o ocorrido, Yara frisou que o oceanógrafo de 34 anos sofre de transtornos mentais causados pela perda dos irmãos e pelo acidente automobilístico que sofreu. “É uma doença psíquica e a gente precisa saber lidar com isso. Ele não é um monstro. O que não significa que a gente não esteja, e por isso mesmo na verdade, sofrendo uma dor imensa”, disse.

Francisco segue internado e ainda está sedado. Iolanda Frateschi, mãe do rapaz, ficou ferida durante o episódio de surto e foi internada com um deslocamento no ombro. Ela fará cirurgia.

O velório de Paulo Frateschi ocorreu na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) nesta sexta e teve a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do ex-ministro José Dirceu e de outras lideranças políticas. Em nota oficial, o Partido dos Trabalhadores lamentou a morte do ex-deputado e exaltou sua trajetória no partido e na vida pública.

“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do ex-presidente do PT Paulista e ex-deputado estadual Paulo Frateschi, companheiro e dedicado militante do nosso partido”, diz o comunicado.

O texto também destacou que Frateschi foi um exemplo de “coragem, integridade e compromisso com a busca de um país mais justo”, e afirmou que seu legado “permanecerá vivo nas ações que ele ajudou a inspirar”.

Família abalada

Morto a facadas pelo próprio filho, o ex-deputado estadual Paulo Frateschi (PT), de 75 anos, sofreu duas tragédias familiares em anos anteriores. A primeira aconteceu quando Frateschi era presidente estadual do PT, em 2002. O filho Pedro, de 7 anos, morreu após a esposa do ex-parlamentar perder o controle da direção e o carro da família capotar em uma rodovia em Guararema, na região metropolitana da capital. O garoto morreu no local e a irmã dele, Luiza, ficou ferida.

