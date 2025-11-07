Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Meu irmão não é um monstro', diz filha de ex-deputado estadual do PT morto a facadas

Paulo Frateschi foi atacado pelo filho Francisco durante um episódio de surto na quinta

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 17:04

Yara Frateschi, filha do ex-deputado estadual do PT Paulo Frateschi
Yara Frateschi, filha do ex-deputado estadual do PT Paulo Frateschi Crédito: Reprodução/TV Globo

Yara Frateschi, irmã mais velha de Francisco Frateschi, que matou o pai, o ex-deputado estadual Paulo Frateschi (PT), a facadas durante um surto psicótico na quinta-feira (6), disse que o irmão mais novo sofre de distúrbios psicológicos, “não é um monstro” e tinha uma “gratidão imensa” pelos pais.

“O Francisco Frateschi é um menino maravilhoso. O Chico nunca levantou a voz para uma pessoa. Ele nunca bateu numa pessoa. Por onde o Chico passou, levou alegria, levou amor. Ele tinha um carinho imensurável pelo pai”, disse Yara, em entrevista coletiva nesta sexta (7).

Ela relembrou que Francisco perdeu dois irmãos em acidentes de carro e também já se acidentou da mesma maneira. “O Chico foi um menino muito machucado que perdeu os dois irmãos mais novos em acidentes E por uma coisa inacreditável, ele também sofreu um acidente alguns anos atrás e o meu pai e a mãe dele cuidaram dele dia e noite”, contou.

Abalado com o ocorrido, Yara frisou que o oceanógrafo de 34 anos sofre de transtornos mentais causados pela perda dos irmãos e pelo acidente automobilístico que sofreu. “É uma doença psíquica e a gente precisa saber lidar com isso. Ele não é um monstro. O que não significa que a gente não esteja, e por isso mesmo na verdade, sofrendo uma dor imensa”, disse.

Leia mais

Imagem - Filho que matou ex-deputado petista está preso e sedado

Filho que matou ex-deputado petista está preso e sedado

Imagem - Morto a facadas, ex-deputado estadual do PT perdeu dois filhos em tragédias

Morto a facadas, ex-deputado estadual do PT perdeu dois filhos em tragédias

Imagem - Ex-deputado do PT morre esfaqueado pelo filho

Ex-deputado do PT morre esfaqueado pelo filho

Francisco segue internado e ainda está sedado. Iolanda Frateschi, mãe do rapaz, ficou ferida durante o episódio de surto e foi internada com um deslocamento no ombro. Ela fará cirurgia.

O velório de Paulo Frateschi ocorreu na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) nesta sexta e teve a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do ex-ministro José Dirceu e de outras lideranças políticas. Em nota oficial, o Partido dos Trabalhadores lamentou a morte do ex-deputado e exaltou sua trajetória no partido e na vida pública.

“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do ex-presidente do PT Paulista e ex-deputado estadual Paulo Frateschi, companheiro e dedicado militante do nosso partido”, diz o comunicado.

O texto também destacou que Frateschi foi um exemplo de “coragem, integridade e compromisso com a busca de um país mais justo”, e afirmou que seu legado “permanecerá vivo nas ações que ele ajudou a inspirar”.

Família abalada

Morto a facadas pelo próprio filho, o ex-deputado estadual Paulo Frateschi (PT), de 75 anos, sofreu duas tragédias familiares em anos anteriores. A primeira aconteceu quando Frateschi era presidente estadual do PT, em 2002. O filho Pedro, de 7 anos, morreu após a esposa do ex-parlamentar perder o controle da direção e o carro da família capotar em uma rodovia em Guararema, na região metropolitana da capital. O garoto morreu no local e a irmã dele, Luiza, ficou ferida.

Ex-deputado estadual do PT perdeu dois filhos em acidentes

Francisco e Pedro na infância por Reprodução
Pedro, que morreu em acidente de carro por Reprodução
Júlio por Reprodução
1 de 3
Francisco e Pedro na infância por Reprodução

Em julho do ano seguinte, Júlio Frateschi, de 16 anos, morreu em outro acidente de carro com capotamento. O acidente aconteceu depois que ele e a irmã Luiza, na época com 19 anos, saíram para buscar dois primos na Rodovia Rio-Santos. Júlio sofreu traumatismo craniano e ficou cinco dias internado, mas morreu dias depois. Na época, o presidente Lula (PT), ministros e lideranças do partido estiveram presentes no enterro do adolescente.

Tags:

Tragédia

Mais recentes

Imagem - PM encontra R$ 850 mil em mochila de passageiro de ônibus

PM encontra R$ 850 mil em mochila de passageiro de ônibus
Imagem - Queda do IPTV: serviços de streaming pirata derrubados tinham mais clientes que Claro e Sky juntas

Queda do IPTV: serviços de streaming pirata derrubados tinham mais clientes que Claro e Sky juntas
Imagem - Tremembé: entenda por que Alexandre de Moraes pode decidir o futuro do casal Nardoni

Tremembé: entenda por que Alexandre de Moraes pode decidir o futuro do casal Nardoni

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Quina 6873, desta sexta-feira (7)
01

Resultado da Quina 6873, desta sexta-feira (7)

Imagem - Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos
02

Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos

Imagem - Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)
03

Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)

Imagem - Itaú fecha agência em Salvador e transfere 24 mil clientes
04

Itaú fecha agência em Salvador e transfere 24 mil clientes