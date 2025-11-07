Acesse sua conta
Vendedora da marca de Virginia é agredida até desmaiar em quiosque de shopping

Letícia Oliveira, de 22 anos, foi atacada por clientes após discussão sobre atendimento

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 14:08

Vendedora Letícia Oliveira foi espancada
Vendedora Letícia Oliveira foi espancada Crédito: Reprodução

A vendedora Letícia Oliveira, de 22 anos, funcionária de um quiosque da marca WePink, marca da influenciadora Virginia Fonseca e da empresária Samara Pink, foi brutalmente agredida por três mulheres enquanto trabalhava em um shopping no bairro Cachambi, no Rio de Janeiro. O ataque aconteceu no último domingo (2/11) e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens, exibidas pela Record, mostram Letícia sendo cercada e espancada no chão por três clientes, sem qualquer chance de reação. Em determinado momento, uma das agressoras chega a desferir um chute no rosto da jovem, que desmaia imediatamente. Uma das mulheres envolvidas estava com um bebê nos braços durante a briga.

A confusão teria começado após uma discussão sobre a demora no atendimento e supostas tentativas de furar fila. O desentendimento rapidamente se transformou em agressão física, sendo contido apenas quando dois homens intervieram.

A vendedora foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, onde recebeu atendimento e teve alta no mesmo dia. Ela ficou com o rosto muito inchado e um dos olhos roxos. As imagens das câmeras foram entregues à polícia, e um boletim de ocorrência foi registrado. Segundo a WePink, a empresa está prestando assistência jurídica à funcionária.

O marido de Letícia, Artur Felipe, relatou ao portal LeoDias que a esposa está abalada emocionalmente e com dores. “Está muito abalada. Ela nem quer voltar mais [ao trabalho]”, contou. Segundo ele, uma das agressoras seria guarda municipal, e duas delas moram nas proximidades do shopping. “Ela deu entrada no Hospital Municipal Salgado Filho e só acordou no hospital”, relatou.

WePink, de Virginia
WePink, de Virginia
WePink, de Virginia
Loja de Virginia
Anderson tem tatuagem da 'WePink'
WePink, de Virginia por Reprodução

Artur também lamentou a violência nas redes sociais. “Um absurdo o que aconteceu com minha esposa, ninguém merece passar por isso de jeito nenhum. Ela desmaiou na hora com um chute no rosto”, escreveu.

Ele revelou que a jovem completou 22 anos no dia anterior à agressão. “Foi trabalhar alegre, satisfeita, e depois aconteceu isso. Ela foi festejada no trabalho”, disse.

Agora, Letícia está em casa, usando pomadas e gelo para aliviar as dores. “Ela ainda sente dor no rosto, fora o psicológico, que não está nada bem. Isso é inadmissível”, concluiu o marido.

