ENCONTRO PESADO

'Michael Jackson' é esfaqueado pela dupla 'Leandro e Leonardo' por suposta traição

Michael Jackson foi vítima na madrugada deste domingo (10), e socorrido com ferimentos no abdome, braços e perna. No pronto-socorro, o homem com o mesmo nome do rei do pop explicou que Leonardo aplicou um mata-leão, enquanto o irmão o atingia com uma faca.