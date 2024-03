RIO DE JANEIRO

Michelle Bolsonaro é condenada a pagar R$ 30 mil de indenização por uso de foto de Leila Diniz

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro foi condenada pela Justiça do Rio de Janeiro a pagar uma indenização de R$ 30 mil pelo uso indevido de uma foto da atriz Leila Diniz.

O PL Mulher, partido de Michelle, compartilhou uma montagem dela com Leila para celebrar o dia da conquista do voto feminino no Brasil. A foto da atriz, porém, é de 13 de fevereiro de 1968, durante uma greve contra a censura da ditadura.